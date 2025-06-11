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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات

يوسف العبري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة (من المصدر)
12 يونيو 2025 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء- أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز كفاءة وجودة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، قيد وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين، بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، بهدف دعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية لتسوية النزاعات المدنية والتجارية عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
وعلى صعيد المتابعة المهنية، نظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، تأكيداً على مبدأ المساءلة، وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.

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