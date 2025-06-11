إطلاق إدارة الدراسات السياسية المتقدمة في «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إطلاق إدارة الدراسات السياسية المتقدمة، ضمن قطاع البحث العلمي، حيث تمثل نقلةً نوعية في إنتاج المحتوى السياسي المتخصّص، من خلال دمج التحليل السياسي التقليدي مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم منتجات فكرية ومعرفية حديثة، تواكب تغيّرات المشهد العالمي، وتخاطب جمهوراً أكثر وعياً واهتماماً بتحليل السياسة من منظور استراتيجي وتكنولوجي في آنٍ واحد.

وبيّن الباحث الرئيس محمد الظهوري، مدير إدارة الدراسات السياسية المتقدمة في «تريندز»، أن أبرز المبادرات التي تطلقها الإدارة الجديدة، تتمثل في «سناب شوتس – SnapShots» وهي عبارة عن تحليلات سياسية سريعة ومركّزة، تقدم ملخصات ذكية لأبرز القضايا الراهنة من منظور استراتيجي يراعي سرعة العصر من دون التضحية بعمق الفهم، ومجلة الذكاء الاصطناعي والعلوم السياسية والتي تُعد أول مجلة علمية محكّمة بالمنطقة تُعنى بدراسة التفاعل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي ومجالات السياسة، مثل الأمن القومي، والحوكمة، واتخاذ القرار المدعوم بالبيانات.

وأشار الظهوري إلى أن إدارة الدراسات السياسية المتقدمة ستقدم منصة «بودكاست ثوتيزم»– Thoughtism Podcast: عبر استضافة نخبة من المفكرين العالميين، وتطرح رؤى حول التوجهات السياسية والفكرية الكبرى من زوايا غير تقليدية، وبأسلوب حواري مفتوح، كما ستقدم سلسلة مرئية تحت مسمى «فكرمولوجي»– Fikrmology: تسعى إلى تقديم أهم النظريات والأفكار السياسية بأسلوب عصري وجذّاب، موجهة إلى فئة الشباب ومحبي المحتوى البصري السريع والفعّال.