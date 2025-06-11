الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طبيب إماراتي «بروفيسور زائر» في جامعة هارفارد

حميد الشامسي يحمل شهادة باللقب (من المصدر)
12 يونيو 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التربية» لـ«الاتحاد»: جهود لوجستية وأنظمة داعمة لإدارة امتحانات نهاية العام بفعالية
طلاب الثاني عشر: ارتياح في «الإنجليزية»

حصل البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على لقب «بروفيسور زائر» من جامعة هارفارد العريقة، وعلى لقب «عالم زائر» في معهد دانا فاربر للأورام بمدينة بوسطن، أحد أبرز مراكز علاج السرطان عالمياً، ليصبح أول طبيب إماراتي وخليجي ينال هذا التقدير الأكاديمي والطبي الرفيع.
ويمثل الإنجاز تتويجاً لمسيرة علمية امتدت لأكثر من عشرين عاماً قدم خلالها البروفيسور الشامسي، إسهامات نوعية في مجالات علاج الأورام والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، وضعته في مصاف الخبراء البارزين في تخصصه على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وتشمل السيرة الأكاديمية للبروفيسور الشامسي 9 شهادات طبية تخصصية من مؤسسات مرموقة في إيرلندا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب تأليفه 160 بحثاً علمياً، و4 كتب متخصصة في مجال السرطان أبرزها أول كتاب عن السرطان باللغة العربية تجاوز عدد تحميلاته نصف مليون نسخة إلكترونية.
ويُعد البروفيسور الشامسي، الطبيب الوحيد في دولة الإمارات الحاصل على تخصص دقيق في سرطان الجهاز الهضمي، كما أسهم في اكتشاف نوع جديد من سرطان القولون عام 2016، وهو معروف أيضاً بجهوده الإعلامية والتوعوية المتواصلة في مواجهة الشائعات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان عبر محتوى علمي موثوق امتد لسنوات.
وأكد البروفيسور حميد الشامسي، أن هذا التكريم العالمي يعكس رؤية الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن اللقب سيعزز من آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات الطبية الخليجية وجامعة هارفارد، ما يرفع من مكانة الإمارات على الساحة العالمية في مجالي الطب والتعليم العالي.

جامعة هارفارد
الإمارات
هارفارد
حميد الشامسي
جمعية الإمارات للأورام
علاج السرطان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©