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علوم الدار

إطلاق اسم «بات وماريان كينيدي» على شارع في العين

اللافتة الجديدة باسم الشارع (من المصدر)
12 يونيو 2025 01:44

إيهاب الرفاعي (العين)

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ثبتت بلدية مدينة العين لوحات إرشادية باسم بات وماريان كينيدي على الشارع الموازي لمستشفى كند في منطقة العين، تكريماً للطبيبين الأميركيين اللذين أسّسا مستشفى الواحة في مطلع ستينيات القرن الماضي.
ويُعد هذا الشارع من المناطق الحيوية في المدينة، لما له من أهمية في الربط بين عدد من الأحياء المجاورة، فضلاً عن احتضانه أحد أقدم المرافق الصحية في المنطقة.
يأتي ذلك تقديراً لإسهامات الطبيبين في تطوير الرعاية الصحية بمدينة العين، وتخليداً لدورهما الإنساني والطبي الذي امتد أثره على مدى عقود، حيث تم تثبيت اللوحات على أحد الشوارع الرئيسة في منطقة العين، ويؤدي دوراً محورياً في ربط منطقة وسط المدينة بمنطقة الصناعية، مروراً بمنطقتي الجاهلي والمطاوعة، كما ويشكل هذا الطريق محوراً استراتيجياً يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ما يجعله أحد أبرز مكونات شبكة الطرق الحضرية في المدينة.
ويمتد الطريق على طول 6.2 كيلومتر، انطلاقاً من وسط المدينة باتجاه صناعية العين، ويمر عبر مناطق حيوية وأحياء سكنية وتجارية وصناعية، ما يجعله واحداً من أبرز الطرق في شبكة الطرق الحضرية للمدينة، ومن أهم المعالم التاريخية والثقافية في المنطقة الواقعة على الطريق، متحف قصر العين وواحة العين، ومستشفى كند أحد أقدم وأعرق مستشفيات الدولة، والذي يخدم شريحة واسعة من سكان المنطقة.
ومن جانب آخر، يضم الطريق 9 تقاطعات، منها 8 إشارات ضوئية، وينتهي عند دوار شارع الصفراء بمنطقة الصناعية، ومن أهم التقاطعات الحيوية الواقعة على امتداد الطريق تقاطع الساعة، والذي يتم تطويره حالياً.
ويمثل شارع بات وماريان كينيدي نموذجاً متقدماً في تخطيط البنية التحتية الحضرية، حيث يوازن بين متطلبات الحركة المرورية والمرافق العامة والخدمات، ويخدم آلاف المركبات يومياً، ويرتبط بمشاريع تحسينية ضمن جهود تطوير البنية التحتية المستدامة التي تتبناها حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز جودة الحياة في منطقة العين.

العين
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مستشفى الواحة بالعين
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