«موارد عجمان» تعقد اللقاء التنسيقي الثاني لتعزيز التعاون الحكومي

عجمان (وام)

نظّمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان اللقاء الثاني للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية بالإمارة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعرفة حول مستجدات السياسات والإجراءات في إدارة الموارد البشرية.

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من المحاور الحيوية، من أبرزها عرض التعميم رقم 5 لسنة 2025 بشأن قرارات ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والقرار رقم (11) بشأن تعديل القرار رقم (12) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة عجمان والقرار رقم (12) بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان.

كما قدمت الدائرة آخر مستجدات منصات التدريب الرقمية والتطوير الإلكتروني، مشيرة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتدربين ورفع جودة المحتوى.

تم عرض منصة «Trudoc» الطبية التي توفر للمستفيدين من التأمين الصحي في حكومة عجمان خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد والتشخيص والصرف الإلكتروني للوصفات عبر تطبيق ذكي على مدار الساعة.