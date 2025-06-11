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شرطة دبي تطلق الدورات الصيفية 30 يونيو و20% زيادة في المشاركة

جانب من المؤتمر الصحفي (وام)
12 يونيو 2025 01:43

دبي (وام)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2025 في 30 يونيو الجاري، وحتى 31 يوليو، والذي يحمل شعار «صيفنا آمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وتنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور المهندس طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بإمارة دبي والإمارات الشمالية بوزارة التربية والتعليم، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد عبد العزيز محمد العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة في أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط وشركاء القيادة العامة لشرطة دبي.
وأكد المهندس طارق الهاشمي التزام وزارة التربية والتعليم، بتوفير الدعم اللوجستي من خلال توفير مراكز التدريب الموزعة على إمارة دبي، بالإضافة إلى توفير 45 حافلة للمواصلات ما يضمن سهولة وصول الطلبة إلى مراكز التدريب.
وقال: إن الدورة الصيفية التدريبية المخصّصة لفئة الطلبة أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الإيجابي، إلى جانب خفض معدلات السلوكيات غير المنضبطة في عدد من المدارس بنسبة وصلت إلى 90%.

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