استحداث حصص «الدعم الأكاديمي» و11 سيناريو لـ«الثاني عشر»

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية لجميع الصفوف من رياض الأطفال إلى الثاني عشر، في المدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026.

وتضمنت الخطة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، العديد من المستجدات، أبرزها استحداث مادة العلوم للصف العاشر في المسار العام، وتعديل مقرر العلوم للصف التاسع، وطرح ستة سيناريوهات لطلبة الثاني عشر في المسار العام وخمسة للمتقدّم، مقابل سيناريوهين اثنين لطلبة الحادي عشر.

أما عدد الحصص الدراسية، فيبلغ 36 حصة أسبوعياً للمسارين العام والمتقدّم، منها 24 حصة للمواد الإلزامية والبقية للمواد الاختيارية من الفئة 1 و2.

كما استحدثت الوزارة حصصاً للدعم الأكاديمي ضمن الجدول الدراسي لطلبة الحادي عشر والثاني عشر، ويتراوح عددها بين حصة واحدة وثلاث للمسار المتقدّم، وحصة واحدة إلى خمس حصص أسبوعياً للمسار العام، وذلك بحسب السيناريو الذي يختاره الطالب.

وتشير الخطة إلى أن طلبة المسار العام سيدرسون 24 حصة مخصصة للمواد الإلزامية الست وتشمل اللغة العربية (5 حصص)، اللغة الإنجليزية (6 حصص)، الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية (2)، التربية الإسلامية (2)، الرياضيات (7)، التربية البدنية والصحية (2)، موزعة بشكل متوازن على الصفين 11 و12.

أما المواد الاختيارية فتندرج تحت مجموعتين. وبحسب الخطة، فإن المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء تندرج تحت مجموعة المواد الاختيارية (1)، ويتراوح عدد حصصها بين ثلاث وست لطلبة المسار العام، ومن ثلاث إلى تسع حصص لطلبة المسار المتقدم، وذلك بحسب السيناريو الذي سيختاره الطلبة.

فيما تشمل مجموعة المواد الاختيارية (2) كلاً من الحوسبة، التصميم الإبداعي، الفنون (فنية، موسيقى، مسرح)، والعلوم الصحية، بحيث يحق للطالب اختيار مادة واحدة أو مادتين، بواقع ثلاث حصص لكل مادة، ليبلغ مجموع عدد الحصص أسبوعياً، إما ثلاث أو ست حصص.

وتنص الخطة على تثبيت حصص الرياضيات بعدد 7 حصص في الأسبوع للحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، مع إبقاء سيناريوهات المواد الاختيارية مرنة، ومنح طلبة الثاني عشر حرية عدم اختيار مادة الفيزياء في حال رغبوا بذلك، شرط توقيع إقرار كتابي من ولي الأمر.

وتشمل خطة التوزيع تخصيص 2 إلى 3 حصص دعم أكاديمي أسبوعياً تُضاف إلى إجمالي الحصص، ما يرفع عدد الحصص الأسبوعية الفعلية إلى 36 حصة لجميع الصفوف في المسارين العام والمتقدم، ضمن خطة أكاديمية تهدف إلى تعزيز المخرجات التعليمية، وتمكين الطلبة من بناء مسارات دراسية متنوعة تدعم ميولهم واستعداداتهم الأكاديمية.