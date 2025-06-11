طلاب أم القيوين ورأس الخيمة: اختبار «الإنجليزية» واضح رغم طول الأسئلة

مريم بوخطامين (أم القيوين، رأس الخيمة)

أكد عدد من طلاب وطالبات الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، سهولة الورقة الامتحانية الخاصة باللغة الإنجليزية رغم طول الاختبار، والتي كانت شاملة المنهج والمقرر والأسئلة الخارجية التي تقيس مهارات اللغة لدى كل طالب، وقد وصفها الطلاب بأنها «تحتاج لوقت».

وأشاروا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتميز والطالب المتوسط، مؤكدين أن المدة الزمنية لم تكن كافية للكتابة، خصوصاً أنها كانت إلكترونية، لافتين إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لا يعتمد فقط على المفردات اللغوية التي درسها الطالب خلال العام الدراسي الجاري، لكنه يحتاج إلى حصيلة لغوية أكبر.

ولفت الطالب محمد خالد النقبي في المسار «العام» من مدرسة المطاف للتعليم الثانوي، إلى أن هناك عدداً من الأسئلة الطويلة، ولم يخل الاختبار من الأسئلة المتميزة التي تفرق بين الطالب المتوسط والطالب المتميز.

وقال الطالب حمدان الشحي في المسار المتقدم: إن الورقة الامتحانية جاءت وفق ما توقعوه وكما تم التدرب عليه، مشيراً إلى أنه كغيره من الطلاب كان يتوقع صعوبة وعدم مباشرة الأسئلة، ولكن الورقة خالفت توقعهم ومر بسلام، متمنياً أن تكون باقي الأوراق الامتحانية سهلة وفي متناول الطالب المتوسط.

وقالت سمية الحارثي، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين، إن اختبار اللغة الإنجليزية كان جيداً وفي متناول جميع الطلبة وكان عدد من الأسئلة خارج المنهج، وسؤال كتابي حول مدى أهمية التطوع، ودوره في المجتمع.