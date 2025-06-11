لا شكاوى من امتحان «الإنجليزية» في لجان العين

العين (الاتحاد)

أبدى معظم طلبة الثاني عشر في مدارس العين، ارتياحهم من سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي جاءت أسئلتها بسيطة وفي وقت مناسب، دون أن تواجههم أية صعوبة أو مشاكل تقنية.

ويشير عبدالله العامري إلى أن الامتحان كان بسيطاً وسهلاً ولم يخرج عن الهيكل المدرسي وقال: إن معظم الطلاب خرجوا من اللجان مبدين سعادتهم بتجاوز امتحان اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن الأسئلة جاءت في متناول الجميع.

وأكد محمد خالد ومحمود طلبة وإبراهيم علي طلاب مسار متقدم أن اختبار ٢المخصّص للإجابة يتناسب مع عدد فقرات الاختبار، سواء كانت الأسئلة الورقية او الاختبار الإلكتروني، موضحين أن الاختبار سهل، وأجبنا عنه بشكل جيد، حيث كانت الأسئلة واضحة ومباشرة، والوقت المخصّص كافٍ جداً للإجابة، وقد انتهينا من الإجابة قبل نهاية الوقت».

وترى ميثاء مسلم أن اختبار اللغة الإنجليزية كان واضحاً وسهلاً، حيث تضمن الاختبار الورقي 4 أسئلة، تضمنت استعراض موضوع للكتابة عنه مع وضع خطة وتحليل للموضوع، وهي أسئلة كانت سهلة نظراً للتدريب عليها قبل الامتحان خلال الفصل الدراسي الثالث.

وتضمن الاختبار 30 سؤالاً إلكترونياً مدته ساعة واحدة، ورغم ذلك كانت الأسئلة سهلة ومباشرة والوقت المخصص للإجابة كان مناسباً والكثير استطاع أداء الاختبار والانتهاء منه قبل نهاية الوقت المخصص للإجابة.