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جمعية أم المؤمنين بعجمان تنظم احتفالية لكبار المواطنين

جانب من الفعالية
12 يونيو 2025 01:43

عجمان (الاتحاد)

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برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظّمت الجمعية أمس احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى قلوب كبار المواطنين.
وجاءت الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة الأسرة، في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لتنظيم مبادرات مجتمعية تُسهم في إسعاد كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم. 
وأُقيمت الاحتفالية في مقر الجمعية، بحضور راشد محمد عبيد الغملاسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين، إلى جانب عدد من كبار المواطنين وممثلي الجمعية والمركز، وتخللت الفعالية فقرات ترفيهية وتراثية.
من جهته، أشاد راشد محمد عبيد الغملاسي بجهود جمعية أم المؤمنين وشراكتها الفاعلة مع المركز، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز دمج كبار المواطنين في الأنشطة المجتمعية، بما يليق بمكانتهم وتاريخهم الحافل بالعطاء.

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جمعية أم المؤمنين بعجمان
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عيد الأضحى المبارك
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