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تعاون استراتيجي بين «الصحفيين الإماراتية» و«جامعة زايد»

فضيلة المعيني ومايكل آلان عقب توقيع الاتفاقية
12 يونيو 2025 01:45

دبي (الاتحاد)

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وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على تأهيل الكوادر الشابة، من الطلبة والخريجين، وتمكينهم من مواكبة متغيرات المشهد الإعلامي الحديث، والاستفادة من الإمكانات التقنية التي يتيحها التحول الرقمي في صناعة المحتوى.
وقع الاتفاقية فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان، رئيس جامعة زايد بالإنابة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، تستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين، بما يتيح فرصاً لتطوير المهارات في مجالات إعداد وتقديم البرامج، وإنتاج «البودكاست»، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتحرير، والتصميم، باستخدام أحدث أدوات وتقنيات العمل الرقمي.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتيين
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فضيلة المعيني
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