جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» تُعلنان الفائزين في الدورة الأولى من «المنح البحثية المشتركة»

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل -مونتريال، كندا- عن الفائزين بالدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المشتركة.

تهدف المبادرة، التي أُطلقت لتعزيز البحث التعاوني عالي التأثير بين المؤسستين، إلى دعم المشاريع متعددة التخصّصات التي تُعالج التحديات العالمية في مجالات العلوم والطب والقانون.

وتضم المشاريع الأربعة الفائزة بهذا البرنامج: «مشروع التعلم المعزز ومنهجيات TinyML، الموفرة للطاقة للطائرات من دون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي VTOL UAVs» مع التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التعلم الآلي المتقدم، ومشروع «تقنية سلامة تعديل الجيناتOIT في تجربة عشوائية على حساسية الفول السوداني والحليب والبيض»، وهي دراسة رائدة لتقييم سلامة العلاج المناعي الفموي، وكذلك مشروع «إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي والتحقق من صحتها، قادرة على تجميع صور رنين مغناطيسي عالية الجودة لمرضى التصلب المتعدد»؛ بهدف تحسين التصوير التشخيصي من خلال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشروع «CRISPR-Cas9: تطوير تحرير الجينات واستكشاف أبعاده الأخلاقية والقانونية»، وهو مشروع يستكشف آفاق تقنية تعديل الجينات وآثارها المجتمعية».

وأوضح الدكتور رامي بيرم- النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «يُظهر هذا التعاون مع جامعة ماكجيل التزامنا الاستراتيجي بتعزيز الشراكات العالمية التي تُسهم في دعم البحوث المؤثرة متعددة التخصصات، حيث تُسلّط المشاريع الفائزة الضوء على كيفية مساهمة التعاون الأكاديمي في إيجاد حلول ثورية للتحديات المعقدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والمجتمع».

وتؤكد المبادرة المشتركة التزام جامعة الإمارات، باعتبارها جامعة وطنية رائدة، بالتميز الأكاديمي والبحث العلمي المؤثر، الذي يتماشى مع الأولويات الوطنية.



تعميق العلاقات الأكاديمية

قال الدكتور كريستوفر مانفريدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية لجامعة ماكجيل: «تُعد الشراكات البحثية العالمية بالغة الأهمية لجامعة ماكجيل، ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال منح البحث المشتركة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل، ونتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها هؤلاء الباحثون المتميزون لجامعة ماكجيل وللمنظومة البحثية والعلمية في جامعة الإمارات، ويمثل هذا البرنامج المشترك خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الأكاديمية، ودفع عجلة البحث التحويلي الذي يخدم المجتمعات الإقليمية والدولية».