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الشارقة تستضيف «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل»

الشارقة تستضيف «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل»
12 يونيو 2025 01:44

الشارقة (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف إمارة الشارقة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة الـ18 من «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل» الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل تحت شعار «نحن الاحتواء»، ويُعد أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.
وتُنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المؤتمر في مركز إكسبو الشارقة بشراكة استراتيجية مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية وشراكة إعلامية ولوجستية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
ومن المقرر أن يستقطب الكونغرس نحو 850 مشاركاً يمثلون أكثر من 115 دولة.
وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «نحن فخورون باستضافة الشارقة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من التزامها الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم».
وأشارت إلى أن تنظيم «الكونغرس العالمي للاحتواء الشامل» يُجسد رؤية إمارة الشارقة نحو مجتمعات دامجة يكون فيها صوت الأشخاص ذوي الإعاقة حاضراً وفاعلاً.

الإمارات
الشارقة
جميلة القاسمي
الإعاقة الذهنية
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
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