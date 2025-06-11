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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بتطور أداء جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي لدى ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة (وام)
12 يونيو 2025 01:44

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، والذي عُقد صباح أمس الأربعاء، في مكتب سموه بمقر الجامعة.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية.
وأشاد سموه بتطور أداء جامعة الشارقة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات، وذلك من خلال التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين وتطلعات الطلبة المستقبلية.
واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025-2026، والتي بلغت ملياراً و270 مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024-2025، والبالغ عددهم الإجمالي 2026 خريجاً وخريجة، منهم 1643 بدرجة البكالوريوس، و16 بدبلوم الدراسات العليا، و302 بدرجة الماجستير، و65 بدرجة الدكتوراه.
كما اعتمد مجلس الأمناء عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تعمل على توفير الكفاءات اللازمة للتنمية.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
نائب حاكم الشارقة
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