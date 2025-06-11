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علوم الدار

جامعة عجمان تعزز باقتها الأكاديمية ببرامج ماجستير وبكالوريوس جديدة

جامعة عجمان تعزز باقتها الأكاديمية ببرامج ماجستير وبكالوريوس جديدة
12 يونيو 2025 01:44

عجمان (وام)

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أعلنت جامعة عجمان عن إطلاق باقة تضم أكثر من 10 برامج أكاديمية جديدة ونوعية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا، في تخصصات تواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.
وبهذه المناسبة، دعت الجامعة الطلبة إلى الاستفادة من فعاليات اليوم المفتوح الذي سيقام اليوم الخميس الموافق 12 يونيو، للحصول على منح دراسية حصرية وخصومات تصل إلى 50% على الرسوم الدراسية لتخصصات مختارة.
وتضم قائمة البرامج الجديدة المعلن عنها كلاً من بكالوريوس العلوم في إدارة الضيافة الدولية، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في تحليل الأعمال، وماجستير في علم الاجتماع الرقمي، وماجستير في علم النفس الإكلينيكي، وماجستير العلوم في تقويم الأسنان، وماجستير طب الأسنان الإكلينيكي في الاستعاضات السنية، وماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين، ودبلوم الدراسات العليا في التحكیم التجاري الدولي.

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