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كهرباء الشارقة تبدأ تشغيل محطة الزبير لنقل الطاقة

كهرباء الشارقة تبدأ تشغيل محطة الزبير لنقل الطاقة
12 يونيو 2025 14:17

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل محطة بساتين الزبير لنقل الطاقة الكهربائية بجهد 33/11 كيلوفولت بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون درهم وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الطاقة في الإمارة.

 

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الهيئة لتوسيع نطاق شبكات الطاقة ودعم استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في مختلف مناطق الشارقة بما يلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات التطويرية المستقبلية.

 

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وأشار إلى أنه تم تنفيذ المحطة تحت إشراف إدارة نقل الطاقة بالهيئة وتضم المحطة ثلاثة محولات رئيسية بسعة 20 ميغافولت أمبير لكل منها، بالإضافة إلى 8 قواطع بجهد 33 كيلوفولت و27 قاطعًا بجهد 11 كيلوفولت إلى جانب بنك مكثفات، لافتاً إلى أن ربط المحطة بالشبكة وتشغيلها تم وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة مع تزويدها بأنظمة ذكية لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الخدمة.

المصدر: وام
الطاقة
كهرباء الشارقة
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