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علوم الدار

محاكم دبي تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء

محاكم دبي تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء
12 يونيو 2025 15:52

عقدت محاكم دبي جلسة حوار إستراتيجية مع خبراء دوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير منظومة العدالة. واستعرض اللقاء، الذي عُقد بالتعاون مع شركة "سيا بارتنرز"، قصص نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الأمريكية وتجربة دبي الرائدة في الرقمنة. 

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 كما ناقش المشاركون، برئاسة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل ضمان الحياد وحماية الخصوصية، وأهمية تدريب الكوادر القضائية. وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة.

 

المصدر: وام
محاكم دبي
الذكاء الاصطناعي
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