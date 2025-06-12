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علوم الدار

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تواصل جولاتها التعريفية بمشروع «جيران النبي»

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تواصل جولاتها التعريفية بمشروع «جيران النبي»
12 يونيو 2025 15:49

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها في تعزيز ثقافة الوقف الإنساني المستدام من خلال تنظيم جولات تعريفية بمشروعها الوقفي «جيران النبي»، حيث نظمت المؤسسة مؤخراً جولة في دائرة الشارقة الرقمية، شملت فروعها في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية.

وتهدف هذه الجولات إلى تسليط الضوء على مشروع «جيران النبي» الذي يُعنى بتمكين الأبناء فاقدي الرعاية عبر إنشاء سلسلة من المنشآت العقارية الوقفية، يخصص ريعها بالكامل لدعم البرامج التنموية والمبادرات الموجهة لمنتسبي المؤسسة، بما يعزز من جودة حياتهم واستقرارهم المستقبلي.

وشهدت الفعالية تفاعلاً إيجابياً من موظفي دائرة الشارقة الرقمية، حيث تم تقديم شرح مفصل حول أهداف المشروع ومجالات تأثيره، إلى جانب استعراض آليات المساهمة فيه، وسبل تعزيز الشراكات المؤسسية لدعمه.

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن مشروع «جيران النبي» يعكس رؤية المؤسسة في تبني حلول مستدامة تعزز من رعاية الأيتام وتدعم احتياجاتهم، مشيدة بتعاون دائرة الشارقة الرقمية ودورها المجتمعي الفاعل في دعم المبادرة.

وقالت إن المشروع يعد أحد أوجه الدعم التنموي المستدام لأبناء المؤسسة الذين فقدوا المعيل، ويجسد التزامنا تجاههم من خلال مبادرات توفر مصادر دخل دائمة لتمويل مشاريع تُمكنهم من حياة كريمة ومستقرة كما ندعو كافة الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في هذا المشروع الذي يترك أثراً إنسانياً بالغ الأهمية.

من جهته، أعرب الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، عن فخره بمشاركة الدائرة في دعم مشروع «جيران النبي»، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من التزام الدائرة بمسؤوليتها المجتمعية، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز المبادرات الوقفية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتعاون داخل بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على الانخراط في المبادرات ذات الأثر المجتمعي العميق، مؤكداً أن مشروع «جيران النبي» يشكل نموذجاً ملهماً في تمكين الفئات الأكثر حاجة، وبناء مستقبل أفضل للأبناء فاقدي الرعاية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنفذها المؤسسة في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية بإمارة الشارقة، بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية الوقف الإنساني، وتشجيع الشراكات والمساهمات التي تدعم نجاح مشروع «جيران النبي».

المصدر: وام
الشارقة للتمكين الاجتماعي
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
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