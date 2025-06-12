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علوم الدار

حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»

حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»
12 يونيو 2025 16:43

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان (عقار). ونص القرار الأميري رقم (12) لسنة 2025، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان (عقار)، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي نائباً للرئيس، وعضوية كل من سعادة وليد خليل الهاشمي، ومحمد أحمد محمد رحمه الشامسي، وغالب كامل جابر.

 

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وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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