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«أبوظبي للغة العربية» يطلق «الطفل يقرأ»

«أبوظبي للغة العربية» يطلق «الطفل يقرأ»
12 يونيو 2025 16:56

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار حملته المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، وبالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فعالية «الطفل يقرأ»، في مكتبة الطفل بالمجمع الثقافي في أبوظبي.

وأتاحت الفعالية للأطفال خوض تجربة قرائية جسّدت روح «عام المجتمع»، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة في تعزيز اللغة العربية، والتأكيد على أهمية القراءة في إعداد جيل واعٍ.

وسعت الفعالية، التي استهدفت نحو 70 طفلاً برفقة أولياء أمورهم، إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز مشاركة الأسر، وتمكين المعلمات من وسائل وأدوات واستراتيجيات تنمية مهارات القراءة المبكرة.

وقدمت جلسات الفعالية تجارب قرائية غامرة حفّزت الخيال، وعزّزت مهارات اللغة، وشجعت على التفاعل الأسري الهادف، تأكيداً على الدور الحيوي للقراءة المشتركة في تنمية الطفولة المبكرة.

وشارك في تنفيذ الأنشطة 15 طالبة من كلية التربية، توزعن على مجموعتين، إذ قامت كل طالبة في المجموعتين بقراءة قصة وقيادة النشاط المرتبط بها، في جلسة ضمت 5 أطفال، واستمرت 45 دقيقة، وتم تخصيص وقت إضافي للانتقال بين الأنشطة التكميلية برفقة معلمات لتوجيه الأطفال بين المحطات، ما ضمن تجربة سلسة ومنظمة ضمن بيئة محفّزة للقراءة والتفاعل.

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وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية لسرد القصص الشفوية، تلتها أنشطة إثرائية قادتها طالبات كلية التربية المتخصّصات في الطفولة المبكرة والتربية الخاصة، عملن خلالها على إبراز دور القراءة كجزء أساسي من الحياة اليومية، وتعزيز الروابط بين الأطفال والأسر والمربين، وتنمية الفضول إلى المعرفة وحب التعلم والقراءة لدى الأطفال.

وتم تنفيذ الفعالية في سبع محطات تضمنت سبع قصص، لكل منها بيئة مختلفة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ورافقت كل قصة وسائل إيضاح وأدوات مساندة ساهمت في ترسيخ القصص ورسائلها التربوية والأخلاقية في ذاكرة الطفل.

كما أتيح للأطفال بعد انتهاء العرض أن يتصفحوا القصص بأنفسهم لاستكشاف الرسوم التوضيحية، وفهم كل قصة وفقاً لمنظورهم الخاص.

إلى ذلك، قدمت الفعالية محاضرة مكثّفة لأولياء الأمور والمعلمات المشاركات، ركزت على الإرشادات الأساسية لكيفية قراءة القصص للأطفال الصغار، وغرس حب القراءة فيهم، قدمها خبراء من كلية التربية، وتضمنت نصائح عملية واستراتيجيات لجذب الأطفال إلى القراءة، وترسيخها عادة يومية.

المصدر: وام
اللغة العربية
مركز أبوظبي للغة العربية
جامعة الإمارات العربية المتحدة
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