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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 يونيو 2025 17:34

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 19:29. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:31 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

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المصدر: وام
الطقس
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