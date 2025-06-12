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علوم الدار

طرق دبي تطلق نظاماً ذكياً للفحص الآلي لسكك مترو دبي

طرق دبي تطلق نظاماً ذكياً للفحص الآلي لسكك مترو دبي
12 يونيو 2025 19:47

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركتي "كيوليس إم إتش آي" و"فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)"، نظاماً متطوراً للفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس التزام الإمارة بتبني الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها.
ويعتمد النظام الجديد على منصة روبوتية متقدمة مزودة بأجهزة استشعار ضوئي (LiDAR)، وأشعة ليزر، وكاميرات تصوير ثلاثي الأبعاد، قادرة على إجراء عمليات فحص ذاتية لمسارات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية بدقة عالية، ما يسهم في تعزيز سلامة الشبكة واستدامة أدائها التشغيلي.
وقال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، إن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في عمليات الصيانة، ويعكس ريادة دبي في استخدام التقنيات الذكية لتحسين موثوقية وكفاءة منظومة مترو دبي، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية دبي لتكون مدينة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد ديفيد فرانكس، المدير العام لشركة "كيوليس إم إتش آي"، أن النظام الجديد يشكل تحولاً جذرياً في إدارة الصيانة من خلال تعزيز مستويات السلامة وتحسين القدرة على اتخاذ القرار القائم على البيانات، ما يدعم استدامة البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارة.
بدوره، أوضح لويك أيول، الرئيس التنفيذي لشركة "فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)"، أن إدخال هذه التكنولوجيا إلى مترو دبي يؤكد التزام الأطراف الثلاثة بتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تطوير أداء النقل الحضري، وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة والموثوقية.
وأشار بيان الهيئة إلى أن النظام يسهم في تقليص الحاجة إلى الفحص اليدوي بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وتحسين القدرة على تقييم حالة السكك بنسبة 40 في المئة، كما يساهم التشغيل الآلي في تقليص مدة الفحص بنسبة تصل إلى 75 في المئة، ما يقلل زمن العمل البشري من 2400 ساعة إلى نحو 700 ساعة فقط، إضافة إلى تمكين استراتيجيات صيانة استباقية تقلل التكاليف الدورية بنسبة 25 في المئة، وتوفر تحليلات بيانات فورية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40 في المئة.
وأكدت الهيئة أن النظام يعكس التزام دبي بتسريع التحول الرقمي في قطاع النقل، وتقديم حلول مبتكرة تدعم جودة الحياة، وترسّخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتنقل الذكي.

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