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علوم الدار

مجلس الإمارات للإعلام يعلن عن تغييرات جوهرية في قطاع السينما

مجلس الإمارات للإعلام يعلن عن تغييرات جوهرية في قطاع السينما
12 يونيو 2025 21:05

في إطار المنظومة الإعلامية الجديدة، يشهد قطاع السينما نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية، فقد أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن  تغييرات جوهرية في قطاع السينما تشمل إعفاءات، وتسهيلات، وتصاريح محدثة تدعم الإنتاج المحلي، وتوسّع خيارات العرض لجميع الفئات.
وتشمل:
إنشاء فئات متعددة لترخيص دور السينما بناءً على عدد الشاشات، تخفيض رسوم ترخيص السينما للشركات الصغيرة التي لا تزيد عدد شاشاتها عن 5، إنشاء باقة مخصصة لموافقات الأفلام الأجنبية، استحداث تصريح لعرض الإعلانات داخل قاعات السينما، إعفاء الأفلام المحلية من رسوم موافقة العرض، استحداث تصريح عرض سينما اليوم الواحد يشمل "المباريات الرياضية والحفلات وغيرها"، إعفاء عرض السفارات والقنصليات والنوادي الثقافية والمؤسسات الحكومية لفيلم سينمائي من الرسوم.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الإمارات للإعلام
السينما
الإمارات
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