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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تحدث نقلة نوعية في جراحات الأذن بتقنية الإكسوسكوب

مقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
13 يونيو 2025 01:05

دبي (الاتحاد)
سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً نوعياً جديداً تمثل في نجاح مستشفى القاسمي، التابع لها، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في الأذن باستخدام تقنية المنظار الخارجي (Exoscope)، وذلك للمرة الأولى ضمن منشآتها، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية التخصصية، وحرصها على تبني أحدث الابتكارات الطبية. 
وأجريت الجراحة بالتعاون مع مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، بمشاركة الدكتور حسن دياب، رئيس قسم أمراض الأذن في المركز الوطني للأبحاث في طب الأذن بموسكو، وذلك في تجسيد لفاعلية الشراكات الطبية العالمية التي تعتمدها المؤسسة لتقديم حلول تخصصية للحالات المعقدة.

وأكّد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يُجسّد التزام المؤسسة بتوفير رعاية صحية تخصصية متقدمة ترتكز على الابتكار واستقطاب الخبرات العالمية. 
وقال: «نحن مستمرون في تمكين فرقنا الطبية من الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، ضمن بيئة داعمة للتميّز والتطوير المهني المستدام».

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من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان الهولي السويدي، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي، أن إدخال هذه التقنية المبتكرة يمثل تحولاً نوعياً في الجراحات الدقيقة، ويعزز ريادة مستشفى القاسمي كوجهة مرجعية إقليمية لعلاج أمراض الأذن المعقدة.

100 عملية
احتفى مستشفى القاسمي مؤخراً بإجراء العملية رقم 100 ضمن برنامج زراعة القوقعة، الذي يُعدّ من أبرز برامج التدخل الجراحي النوعي في المؤسسة، حيث شمل البرنامج استخدام جهاز المنظار الخارجي في إحدى العمليات، تمهيداً لاعتماد هذه التقنية بشكل أوسع في جراحات زراعة قوقعة الأذن، لا سيما في الحالات المعقدة أو التي تنطوي على تشوهات تشريحية، مما يعزز من جاهزية المستشفى لتقديم حلول طبية متقدمة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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