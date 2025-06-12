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علوم الدار

إنشاء مركز تكنولوجي متطور في الإمارات

إنشاء مركز تكنولوجي متطور في الإمارات
13 يونيو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «ليوناردو» عزمهما تأسيس مشروع مشترك في أبوظبي. 
ويهدف المشروع المشترك إلى إنشاء مركز تكنولوجي متطور في الإمارات، سيمتلك قدرات استراتيجية، تُمكّنه من خدمة الأسواق العالمية عبر مقاربة موحدة وقائمة على التعاون.
ووقّع مذكرة التفاهم معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، وروبرتو سينغولاني، الرئيس التنفيذي، المدير العام لشركة ليوناردو خلال زيارته لأبوظبي مؤخراً. وتمثل المذكرة أحدث خطوة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
ليوناردو
أبوظبي
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