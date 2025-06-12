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علوم الدار

«عجمان للتميز الحكومي» يعقد ورشة تعريفية بـ«مختبر الابتكار»

مشاركون في الورشة التعريفية (وام)
13 يونيو 2025 01:04

عجمان (وام)

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عقد برنامج عجمان للتميز الحكومي، ورشة تعريفية بعلامة «مختبر الابتكار»، بمشاركة موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة عجمان، وذلك ضمن جهود البرنامج لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.
واستعرضت الورشة، أطر عمل «علامة مختبر الابتكار»، كإحدى المبادرات المؤسسية، الرامية إلى بناء بيئة ابتكارية فعالة ومستدامة داخل الجهات الحكومية.
وتتيح المبادرة للجهات، فرصة تقييم المختبرات الابتكارية لديها، سواء كانت افتراضية أو واقعية، وذلك وفق معايير تشغيلية واضحة، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية.
وجاء إطلاق «علامة مختبر الابتكار»، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، وبناء منظومة مرنة ومتميزة في تقديم الخدمات وصياغة السياسات.
وتهدف المبادرة، إلى توحيد المعايير، وتحفيز الجهات على تبني التفكير الإبداعي، وتوظيف منهجيات وأدوات حديثة، في تصميم وتنفيذ مبادراتها، بما يعزز من ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، ويدعم مسيرة التحسين المستمر في الأداء الحكومي.

برنامج عجمان للتميز
الإمارات
عجمان
العمل الحكومي
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