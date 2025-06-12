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علوم الدار

«التربية» تعتمد المسار المهني التطبيقي للطلبة الذكور في «الثانوية»

تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي (الاتحاد)
13 يونيو 2025 01:05

دينا جوني (دبي) 

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم برنامج المسار المهني التطبيقي، ضمن الخطة الدراسية الجديدة التي ستطبق في العام المقبل 2025-2026. ويستهدف المسار الطلبة المواطنين الذكور الراغبين في مواصلة دراستهم من الصف الثامن إلى الثاني عشر، وذلك في إطار دعم التعليم المهني والتطبيقي وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتوفر مسارات ضمن المدرسة الإماراتية تلبي ميول وطموح مختلف الطلبة.
ويتضمن البرنامج مرحلتين أساسيتين، تبدأ بـ مرحلة الإعداد التي تمتد بين 6 أشهر وسنة ونصف سنة، يتم خلالها تأهيل الطلبة في الصف الثامن لاجتياز اختبار القدرات الذي يمكّنهم بعدها من الانتقال إلى المستوى التأهيلي الأول في الصف التاسع والمستوى الثاني من المسار في الصف العاشر. 

مواد دراسية أساسية
مرحلة التخصص تنقسم إلى مسارين: «الهندسة» و«إدارة الأعمال»، وتُنفذ في المستوى الثالث في صفوف الحادي عشر والمستوى الرابع في صفوف الثاني عشر.
ويشمل البرنامج مواد دراسية أساسية مثل التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات، إلى جانب مواد تخصصية بحسب المسار، مثل الهندسة أو الأعمال، إضافة إلى مواد داعمة تشمل الفيزياء، وتكنولوجيا المعلومات، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية والاجتماعية.
ويبلغ مجموع الحصص الأسبوعية في كل مستوى دراسي 34 حصة، ما يعكس توازناً بين الجوانب الأكاديمية والمهنية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات عملية ومعرفية تؤهلهم للالتحاق المباشر بسوق العمل أو مواصلة التعليم الفني والمهني في المستقبل.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
العام الدراسي
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