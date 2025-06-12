خبيرات يشدن بدليل «لنحمي كبارنا بحب» لتعزيز الرعاية الواعية

أبوظبي (وام)

أجمع عدد من الخبيرات والمسؤولات، على أن دليل «لنحمي كبارنا بحب» الذي أطلقته مؤسسة التنمية الأسرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة المسنين، يمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية، وأكدوا أن الحب الحقيقي لكبار المواطنين لا يكتمل إلا بالوعي باحتياجاتهم النفسية والعاطفية، وصون كرامتهم بأسلوب واعٍ ومحترم.

وقالت وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة، إن المبادرة تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسد رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في صون كرامة كبار المواطنينن، مؤكدة أن الدليل يعتبر رسالة وفاء لمن خدموا الوطن، ويركز على تسليط الضوء على السلوكيات العاطفية غير المقصودة التي قد تؤثر عليهم، مع تقديم بدائل إيجابية وعملية لتعزيز التواصل الإنساني الحقيقي.

وأوضحت فاطمة المرزوقي، اختصاصي الرعاية النفسية في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدليل موجه لكل فرد في الأسرة يؤمن بأن الحب الحقيقي لكبار المواطنين لا يكتمل إلا بالوعي العميق باحتياجاتهم النفسية.

وقالت إن الهدف هو تمكين أفراد الأسرة من التعرف على العبارات والسلوكيات البسيطة التي قد تمس كرامة كبار السن أو استقلاليتهم من دون قصد، وذلك عبر استخدام شخصيات واقعية ومواقف حياتية تساعد على فهم التحديات اليومية وتقدم حلولاً عملية.

وأشارت عائشة محمد السلامي، اختصاصي العلاقات الأسرية في المؤسسة، إلى أن ما يميز الدليل هو طابعه الشمولي الذي يتجاوز الجوانب القانونية، ليركز على التجربة الشعورية والمعنوية لكبار المواطنين، لافتة إلى أنه يحلل الأثر النفسي والاجتماعي للسلوكيات اليومية، ويقترح ممارسات بنّاءة، كما أنه متاح باللغتين العربية والإنجليزية، كنص مقروء ومادة مسموعة، لضمان وصوله إلى أوسع شريحة مجتمعية.

وأعربت مريم عبدالرحمن الضنحاني، من كبار المواطنين، عن فخرها وتقديرها لجهود المؤسسة، مؤكدة أن دليل «لنحمي كبارنا بحب» يمثل «رسالة قوية تعكس حرص القيادة على رفاهيتنا»، مشيدة بالورش التدريبية التي وفرت لهم فرصة للتفاعل وتعلم كيفية التعبير عن احتياجاتهم بأسلوب يضمن احترامهم وكرامتهم، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير الحقيقي.