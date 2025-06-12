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علوم الدار

«تنمية المجتمع» تُشارك في مؤتمر «اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة»

وفد الدائرة خلال المؤتمر (من المصدر)
13 يونيو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لأول مرة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP-18)، الذي عّقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة.
وتأتي هذه المشاركة، انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمحرك الرئيس لملف تمكين ودمج أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة وبعثة الدولة للأمم المتحدة، بما يجسّد نهجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وبناء مجتمع متلاحم ودامج.
وخلال المؤتمر، استعرضت دائرة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بالدولة، تجربة أبوظبي الريادية في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، عبر استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تجسّد مشاركتنا في COSP-18 التزام إمارة أبوظبي بتحقيق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، حيث تكون المدن بيئات دامجة وداعمة للجميع من دون استثناء، وقد ترجمنا هذا الالتزام إلى إطار عملي ينطلق من احتياجات الأفراد ويضع جودة الحياة في أولويات التخطيط الحضري والاجتماعي.

ذوي الإعاقة
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
أصحاب الهمم
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