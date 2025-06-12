سلطان الجابر وأحمد الصايغ يحضران حفل سفارة روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وحضر الحفل - الذي أقيم في فندق كونراد أبراج الاتحاد في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين والمدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الروسية المقيمة في الدولة.

وأشاد سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الروسي، مؤكداً سعي بلاده الدائم لتطويرها على المستويات كافة.