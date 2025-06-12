ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد مبارك الكيبالي

رأس الخيمة (وام)

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد مبارك سعيد الكيبالي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة سهيلة برأس الخيمة.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.