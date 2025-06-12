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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا المشتركة

رئيس الدولة ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا المشتركة
12 يونيو 2025 23:10

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وإمكانيات تعزيزهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وتطرق الاتصال إلى أهمية قمة قادة مجموعة السبع «جي7» التي تستضيفها كندا، خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري، في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، خاصة في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأعرب سموه، في هذا السياق، عن شكره وتقديره لدعوة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، سموه للمشاركة في قمة المجموعة، والتي تجسد التقدير العالمي لدور دولة الإمارات المحوري في هذا الشأن.

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المصدر: وام
كندا
الإمارات
محمد بن زايد
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