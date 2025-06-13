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الاتحاد للطيران تعلن عن إلغاء عدد من رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم 13 يونيو

الاتحاد للطيران تعلن عن إلغاء عدد من رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم 13 يونيو
13 يونيو 2025 08:41

أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء عدد من رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم 13 يونيو نظراً للظروف الإقليمية الراهنة. 

الرحلات المتأثرة: 

•    رحلة رقم  EY595 من أبوظبي إلى تل أبيب – إلغاء
•    رحلة رقم EY596 من  تل أبيب إلى أبوظبي – إلغاء
•    رحلة رقم  EY593 من أبوظبي إلى تل أبيب – تأخير لحوالي 4 ساعات
•    رحلة رقم EY594 من  تل أبيب إلى أبوظبي – تأخير لحوالي 4 ساعات
•    رحلة رقم  EY597 من أبوظبي إلى تل أبيب – تأخير لحوالي 12 ساعة
•    رحلة رقم EY598 من  تل أبيب إلى أبوظبي – تأخير لحوالي 12 ساعة

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وتتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666  (الإمارات).

إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.

تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تل أبيب
الاتحاد للطيران
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