السبت 14 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية
13 يونيو 2025 10:19

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة
تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران
تابع التغطية كاملة

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

المصدر: وام
إيران
إسرائيل
الإمارات
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
اليوم 00:14
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
علوم الدار
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
اليوم 02:28
موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم
اليوم 01:09
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: الصراع في غزة بقعة سوداء في الحضارة البشرية
اليوم 01:09
أطفال ينتظرون للحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©