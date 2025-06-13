"طيران الإمارات" تلغي رحلات من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران

أعلن طيران الإمارات اليوم عن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "نظراً لإغلاق المجال الجوي في بعض المناطق، أعلنت "طيران الإمارات" عن إلغاء بعض رحلاتها، وتحويل مسارات رحلات أخرى".

وأضاف: "نتابع الوضع عن كثب، ونعمل جاهدين لتقليل تأثير هذه التطورات على عملائنا، مع تقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين. وتدعو طيران الإمارات المسافرين المغادرين أو القادمين من وإلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com والاطلاع على أحدث المستجدات".