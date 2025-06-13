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علوم الدار

جامعة أبوظبي تحتفي بتخريج الدفعة الـ 18 من طلابها

جامعة أبوظبي تحتفي بتخريج الدفعة الـ 18 من طلابها
13 يونيو 2025 12:43

احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة الـ18 من خريجي عام 2025، من بينهم كوكبة من الخريجين والخريجات الذين نالوا تكريماً متميزاً لتفوقهم الأكاديمي.

وجرى تخريج طلبة 5 كليات من أكثر من 50 تخصصاً، في تأكيد على التزام الجامعة المستمر، على مدار أكثر من 20 عاماً، بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل في مختلف المجالات وعلى مستوى العالم.

وضمت دفعة هذا العام خريجين من أكثر من 100 بلد من حول العالم، ما يعكس مكانة جامعة أبوظبي كمركز عالمي للتعليم الشامل عالي الجودة، ودورها في دعم رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

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وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي حرص الجامعة على تزويد الطلبة بمهارات متعددة التخصصات تؤهلهم للريادة في عالم سريع التغير.

وشمل حفل التخرج منح الدرجات العلمية لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصصات متنوعة مثل الهندسة، وإدارة الأعمال، والقانون، وعلوم الصحة، والآداب والعلوم.

ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع توسع جامعة أبوظبي في برامجها الأكاديمية، حيث أطلقت 20 برنامجاً جديداً بدءاً من الفصل الدراسي لخريف موسم 2025-2026، تركز على المستقبل وتستهدف تهيئة الطلبة لمسارات مهنية في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والصحة العامة، وغيرها من القطاعات، ومنذ تأسيسها في عام 2003.

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