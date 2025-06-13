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علوم الدار

6 اعتبارات حاسمة لطلبات استثناء الدراسة خارج الدولة

6 اعتبارات حاسمة لطلبات استثناء الدراسة خارج الدولة
13 يونيو 2025 13:52

دينا جوني (أبوظبي) 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستة اعتبارات رئيسة ستأخذ بها اللجنة المختصة عند دراسة طلبات الاستثناء المقدمة من الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في مؤسسات تعليمية خارج الدولة لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة في القرار الأخير بشأن تنظيم دراسة المواطنين في الخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتبارات تأتي ضمن إطار مرن يراعي الحالات الخاصة من دون الإخلال بجوهر القرار المتمثل في ضمان جودة المخرجات التعليمية، ودعم الطلبة في اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة ومبنية على فرص تعليمية موثوقة.

وتشمل الاعتبارات التي حددتها اللجنة:
- جهة الابتعاث: كأن تكون الجهة بحاجة إلى كفاءات في تخصصات نادرة ترتبط بطبيعة عملها.

- دولة الابتعاث: في حال كانت الدولة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع دولة الإمارات، أو تمر بظروف معينة تحد من الخيارات التعليمية المتاحة.
 - مؤسسة التعليم العالي: إذا كانت الجامعة المستهدفة، رغم تصنيفها العام المتوسط، تمتلك تميزاً نوعياً في البرنامج الدراسي المطلوب.

 - التخصص الدراسي: في حال كان التخصص نادراً أو جديداً أو بينياً، ولا يتوفر إلا في جامعات محدودة على مستوى العالم.

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- الطالب نفسه: إذا كان الطالب متميزاً، كأن يكون صاحب براءة اختراع أو مشروع ريادي يتطلب جامعة بعينها لتنميته.


- مبررات استثنائية أخرى: وهي أسباب خاصة تقدمها الجهة أو الطالب وتثبت للجنة أنها وجيهة وتستحق النظر.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستوازن بين هذه الاعتبارات وبين الهدف الرئيسي للقرار، وفي حال تبين أن منح الاستثناء لن يخلّ بجودة المؤهل وسيحقق مصلحة جوهرية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال هذا الاستثناء، فقد يُقبل الطلب. أما إذا توافرت بدائل معتمدة تحقق نفس الغرض الأكاديمي، فسيكون من الصعب إقناع اللجنة بقبول الاستثناء.
يُذكر أن القرار يمنح الطلبة الدارسين حالياً خارج الدولة مهلة تمتد لعام كامل لتوفيق أوضاعهم، ويتيح لهم تقديم طلبات الاستثناء عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض، على أن يُنظر في كل حالة بشكل فردي ضمن إطار الحوكمة والشفافية. وللاطلاع على تفاصيل القرار يمكن زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://www.mohesr.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإمارات
التعليم
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