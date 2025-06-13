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علوم الدار

نورة الكعبي تشارك في منتدى أوسلو 2025

نورة الكعبي تشارك في منتدى أوسلو 2025
13 يونيو 2025 15:58

شاركت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في منتدى أوسلو الذي يُعقد سنوياً برعاية وزارة الخارجية النرويجية ومركز الحوار الإنساني، والذي يجمع نخبة من الوسطاء الدوليين في تسوية النزاعات، وصناع القرار، والدبلوماسيين، والجهات المعنية في مجال بناء السلام.


وجاء انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار: «تضافر الجهود: الوساطة في عالم متغير»، وسلط الضوء على أهمية المرونة والمواءمة والقدرة على التكيف بصفتها أدوات أساسية لحل النزاعات، ضمن جهود الوساطة والدبلوماسية. وخلال فعاليات المنتدى، عقدت معالي الكعبي اجتماعاً مع معالي أندرياس كرافيك، وزير دولة في وزارة الخارجية النرويجية، جرى خلاله بحث التطورات الدولية والإقليمية، واستعراض المبادرات الرامية إلى تعزيز الازدهار والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراعات.

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كما تناول اللقاء أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان لترسيخ السلام، إلى جانب مناقشة سبل مواجهة تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى توطيد العلاقات الثقافية بين شعبي دولة الإمارات ومملكة النرويج.
وتجسّد مشاركة دولة الإمارات في منتدى أوسلو التزامها الراسخ بدعم الحوار وتغليب الحلول السلمية للنزاعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأمن والازدهار العالميين.
وقد رافق معاليها في حضور المنتدى، سعادة فاطمة خميس المزروعي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة النرويج.

المصدر: وام
نورة الكعبي
الإمارات
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