فلاي دبي تعلق عملياتها مؤقتاً إلى عدد من الوجهات بسبب التطورات الجارية

أعلنت «فلاي دبي» تعليق عملياتها مؤقتاً إلى عدد من الوجهات بسبب التطورات الجارية في المنطقة

وتم إلغاء الرحلات إلى أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، جورجيا، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، قرغيزستان، لبنان، روسيا، سوريا، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان في يومي 13 و14 يونيو.

وقالت «فلاي دبي» في تصريح: « نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك، نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك لمسافرينا. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا».

وأضافت: «ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر».

واختتمت: «كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات».