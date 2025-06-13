الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية و سرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني عند الساعة 02:18 ،و الجزر الأول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا.