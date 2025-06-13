انطلاق قمة «أبوظبي للبنية التحتية 2025» الثلاثاء المقبل

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC)، انعقاد «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025» تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة» يومي 17 و18 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة، حيث تستكشف دور البنية التحتية المتكاملة، التي تستجيب لحاجات وتطلعات السكان، إلى جانب تعزيز رفاهية المعيشة والاستدامة والمرونة الاقتصادية في مدن العالم.

وتجمع القمة، التي من المتوقع أن تصبح الفعالية الأبرز لقطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، نخبة من صُنّاع السياسات والمسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع لإطلاق حوارٍ مؤثر حول أحدث الاتجاهات العالمية والتطورات التكنولوجية والابتكارات التي تُشكل أنماط الحياة الحضرية المستقبلية. وتركّز القمة على قطاعات رئيسة مثل البناء، والرعاية الصحية، والتنقل، والطاقة، والتصميم العمراني، كما تسلّط الضوء على أهم المستجدات في مجال المدن الذكية والبنية التحتية المعيارية، والتخطيط القائم على تعزيز جودة الحياة، والابتكار في التصميم، ونماذج الاستثمار العالمية، والأطر التنظيمية المستقبلية.

وستشهد القمة حضور أكثر من ألفي زائر، إلى جانب مشاركة مباشرة لأكثر من 70 من نخبة صُنّاع القرار والمؤثرين في أبرز القطاعات الحيوية، و25 جهة عارضة تستعرض خبراتها وتقنياتها من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يؤكد مكانة قمة أبوظبي للبنية التحتية كمنصة عالمية للبنية التحتية المستدامة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وقال المهندس ميسرة محمود، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن القمة تأتي في وقت حاسم يتطلب إعادة التفكير في كيفية تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتواكب التطلعات الجديدة، سواء فيما يخص سبل عيش الناس وتنقلهم، أو كيفية تحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة في المدن، مؤكداً نظرهم في أبوظبي إلى البنية التحتية باعتبارها محفزاً قوياً للفرص والرفاهية والابتكار، ولا شك أن الحجم الهائل للمشروعات الجارية، يعكس كذلك حجم الطموحات والمسؤوليات.

وتتنوع الخبرات والنقاشات في القمة لتشمل قطاعات متعددة مثل التطوير العقاري، والتصميم، والرعاية الصحية، والطيران، والهندسة المعمارية، وتخطيط المدن، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وتوحّدهم جميعاً رؤية مشتركة في بناء بيئات حضرية أكثر مرونة وشمولية وملاءمةً للعيش.

وستشكل القمة منصة للإعلان عن العديد من الشراكات الجديدة واتفاقيات الاستثمار وأطر السياسات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة لقطاع البنية التحتية في المنطقة، وستتيح فرصة مهمة لاستكشاف الأجندة التنموية ومشاريع الاستثمار في أبوظبي، واستعراض الفرص التي تتماشى مع رؤية الإمارة للابتكار والشفافية والرفاهية الاجتماعية.