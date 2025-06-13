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علوم الدار

امتحان الكيمياء.. لا صعوبات في الظفرة والعين

طالب يؤدي الامتحان (أرشيفية)
14 يونيو 2025 01:08

إيهاب الرفاعي (العين، الظفرة)

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أجمع عدد كبير من طلاب وطالبات مدارس الظفرة والعين أن أسئلة امتحان الكيمياء جاءت سهلة ومباشرة، وضمن الهيكل المدرسي، ولم تخرج عما تم التدريب عليه خلال الفصل الدراسي الثالث.
وأكد عدد من مديري المدارس في منطقة الظفرة والعين أن الامتحان جاء سهلاً، وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم تصل الى إدارات المدارس أية شكاوى حول صعوبة الأسئلة، أو عدم وضوح الأسئلة، كما أن الوقت المخصص للإجابة كان مناسباً، ولم يكن هناك أية شكاوى منها.
وأوضحوا أن توجيهات وزارة التربية والتعليم كانت واضحة ومباشرة في توفير الأجواء التربوية التي تساعد الطالب على الحل بكل سهولة وأريحية، ومن دون أي ضغوط عليه، والتأكيد على الالتزام بنظام المراقبة.
وأضافوا: إن وجود تدرج وتباين في الأسئلة شيء طبيعي في جميع الامتحانات، وذلك لقياس الفروق الفردية بين الطلاب وبالتالي، فإن الطالب الذي تمكن من حل ومذاكرة الهيكل والكتاب المدرسي جيداً سيرى الامتحان سهلاً ومباشراً، ومن تخاذل في المذاكرة فسيجد بعض الصعوبات وإن كانت قليلة، خاصة أن امتحان الكيمياء في مجمله في مستوى الطالب المتوسط.
وأكدت حبيبة أحمد من لجنة قطر الندى الثانوية للبنات في مدينة زايد أن أسئلة امتحان مادة الكيمياء جاءت متنوعة، ومستواها ما بين السهل والمتوسط، شاملة مقرر الفصل الأخير للعام الدراسي الحالي، ويمكن تخطي الامتحان بسهولة ويسر، خاصة أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب، وبعيدة عن أي صعوبات.

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