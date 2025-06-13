«طلبة الثاني عشر»: الكيمياء بلا غموض في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أنهى طلبة الثاني عشر اختبار مادة الكيمياء للفصل الثالث من العام الدراسي 2024 / 2025، وعبّر الطلبة عن ارتياحهم بشأن مادة الكيمياء، من القسم المتقدم، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط..فيما تباينت آراء طلبة القسم العام.. وجاءت معظم الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار الطلبة إلى أن الاختبار كان واضحاً من دون مشكلات، لكنه يحتاج إلى تركيز، خاصة في بعض الأسئلة، والذي يظهر الفروق الفردية بين الطلبة.

والتزمت إدارات المدارس بتقديم الدعم اللازم للطلبة، وتهيئة الأجواء المناسبة، مع توفير مختصين بالتكنولوجيا لمواجهة أي خلل تقني أو ماشابه، ولم تشهد الاختبارات أي أعطال فنية، بما يعكس جاهزية الإدارات المدرسية لاستقبال الطلبة لأداء الاختبارات، والاطمئنان المستمر على سير العملية الامتحانية.. والذي يأتي في إطار حرص المدارس على تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتهيئة الطلبة للامتحانات.

وجاء الامتحان إلكترونياً، وتضمن 25 سؤالاً، وكل سؤال يتضمن 4 خيارات، وعلى الطالب اختيار الإجابة الصحيحة..

وقال كل من الطالب جود حسين، وطه عبدالحكيم، وأدهم حسين، ومهند أسامة، وأحمد شعبان من القسم «المتقدم»: الامتحان سهل، ولم يتم مواجهة أي صعوبة وكان على خلاف التوقعات، والوقت مناسب، وتضمنت الأسئلة نقاطاً خاصة لبيان الفروق الفردية بين الطلبة، وإنما بوجه عام جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ويعاود الطلبة إلى مقاعد الاختبارات الاثنين المقبل لأداء اختبار مادة الرياضيات «ورقياً» و«إلكترونياً» للقسمين «العام» و«المتقدم».