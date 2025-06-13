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علوم الدار

«غراس الصيف 2025» في «إسلامية دبي»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
14 يونيو 2025 01:07

دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «غراس الصيف 2025» الموجَّه للفتيات من عمر 7 إلى 15 عاماً، تحت شعار «غراس اليوم.. حصاد الغد»، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي وتفعيل دورها في تنشئة الأجيال، انسجاماً مع توجهات «عام المجتمع 2025». 
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدائرة المستمرة لغرس القيم الإسلامية والوطنية في نفوس النشء، وتنمية المهارات القيادية والحياتية للفتيات، بما يسهم في إعداد جيل واثق بهويته، ومؤهل لمتطلبات المستقبل.
ويُعقد البرنامج خلال فترتين صيفيتين، الأولى من 7 إلى 24 يوليو 2025، والثانية من 4 إلى 22 أغسطس 2025، من الاثنين إلى الخميس، مقدّماً تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتطبيق.
يرتكز البرنامج على خمسة محاور متكاملة، تشمل القرآن الكريم والسنع الإماراتي والمهارات الحياتية والقيادة والابتكار، ضمن منهج تثقيفي يهدف إلى إعداد فتيات واثقات، مؤهلات علمياً.
واعتمدت الدائرة تنفيذ برنامج «غراس الصيف 2025» في مجموعة من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.

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وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن البرنامج يمثل أحد تجليات التزام الدائرة بتنشئة الأجيال في بيئة قريبة من واقعهم المجتمعي.

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