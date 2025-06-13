تعاون بين «استشاري الشارقة» وأرمينيا لتطوير الكفاءات القيادية

الشارقة (وام)

بحث معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال لقائه أمس الأول بمقر المجلس سامفيل موفسيسيان مؤسس مدرسة القيادة في أرمينيا سبل التعاون المشترك في طرح برامج متخصصة لتطوير الكفاءات القيادية في مختلف مجالات المعارف المستقبلية بما يسهم في بناء قدرات نوعية تواكب متغيرات العصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء المجلس أهمية تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التدريب في إطار الشراكات الدولية.

واستعرض الطرفان أبرز التجارب الناجحة في مجال إعداد القيادات الشبابية ومناقشة إمكانية تنظيم برامج تبادل معرفي بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمؤسسات التدريبية والتعليمية في أرمينيا بما يعزز من ثقافة التميز القيادي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حرص المجلس على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع بيوت الخبرة المتخصصة في صناعة القيادات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس توجهات إمارة الشارقة في الاستثمار في الإنسان وتعزيز كفاءاته ليكون فاعلاً في مواجهة تحديات المستقبل وأشاد بما تمتلكه مدرسة القيادة في أرمينيا من خبرات متقدمة في هذا المجال.