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علوم الدار

محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي لشهر يونيو في رأس الخيمة

محمد بن سعود في صورة جماعية خلال العرس الجماعي (وام)
14 يونيو 2025 01:08

رأس الخيمة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي الثالث لهذا العام برعاية كريمة من سموه، بمشاركة 40 عريساً من أبناء الوطن.
وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاء وأن يرزقهم الذرية الصالحة. وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة.
رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

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