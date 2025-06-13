الإمارات: دعم كافة جهود إنهاء الحرب على غزة

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عوائق، مؤكدةً استمرار دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والمضي قدماً في المسار المؤدي إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «ترحب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عوائق. وقد شاركت دولة الإمارات في رعاية القرار وصوّتت لصالحه».

وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات استمرار دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والمضي قدماً في المسار المؤدي إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل».

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة أمس الأول، قرارا يطالب بإيقاف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى ويطالب إسرائيل بإنهاء الحصار فوراً وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك أثناء استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول أعمال الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.

واعتمد القرار بأغلبية من الدول أعضاء الأمم المتحدة حيث صوتت لصالحه 149 دولة فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويدين القرار بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية، ويشدد على واجب عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمداً على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها.

ويتضمن القرار المعتمد 21 بنداً تنفيذياً من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وعن جميع المحتجزين تعسفياً بطريقة تحفظ كرامتهم وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730 الذي طالب بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، مؤكدةً أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة المساءلة بغية ضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأهابت بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرئيل بالالتزامات الواقعة على كاهلها.

وجدد قرار الجمعية التأكيد على التزامها بحل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما المعترف بها دولياً بحيث يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.

ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «فيتو» مؤخراً ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالإيقاف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.