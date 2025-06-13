«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة

أعلنت الاتحاد للطيران عن إجراء بعض التعديلات على رحلاتها عبر المنطقة بعد إغلاق المجالات الجوية نظراً للظروف الإقليمية الراهنة.

وعليه، تم إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب، و بين أبوظبي وعمان في 14 و15 و16 يونيو.

كما تم إلغاء رحلة EY583 ورحلة EY584 بين أبوظبي وبيروت في 14 يونيو.

كما تم تغيير مسار عدد من الرحلات نظراً إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

ولن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.

وقالت «الاتحاد للطيران» :«إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات».

وأضافت: «وتتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات)».

واختتمت: «تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء».