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علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا علاقات التعاون والتطورات في المنطقة
14 يونيو 2025 17:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين، مع فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
كما بحث سموه مع الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصالين، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة وحل الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
إيمانويل ماكرون
جورجيا ميلوني
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