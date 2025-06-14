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علوم الدار

ضابط في داخلية صربيا: شرطة دبي نموذج بالتواصل الاستباقي

داليبور كرستايتش
15 يونيو 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

وصف المقدم داليبور كرستايتش، رئيس فريق البحث عن المطلوبين في وزارة داخلية جمهورية صربيا، المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها شرطة دبي، بـ”النموذج الواضح” على كيفية بناء الثقة والشفافية من خلال التواصل الاستباقي.
وأضاف المقدم كرستايتش في معرض حديثه حول مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، بأنها تجربة محورية غيرت نظرته إلى مفهوم الابتكار في عمليات إنفاذ القانون. وأضاف: «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها وضمان سعادتهم كشرطة دبي».  
أكد المقدم كرستايتش الذي يمتلك خبرة تمتد لنحو عقدين في التحقيقات الجنائية، وفرق العمل، وضبط الهاربين، أن الدبلوم الذي جمع ضباطاً من 38 دولة، كان فرصة ثمينة للاطلاع على التقنيات الشرطية المبتكرة، وأساليب القيادة المتنوعة، والأهم من ذلك، التعرف على نهج شرطة دبي في تعزيز الصحة النفسية المؤسسية.
وتابع : «اطلعنا خلال الدبلوم على مستقبل العمل الشرطي وتسخير الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لخدمة وأمن المجتمع، كما أوضح لنا الدبلوم جانباً تهمله العديد من أجهزة إنفاذ القانون، وهو رفاهية وسعادة العنصر البشري الذي تميزت به القيادة العامة لشرطة دبي». 
وأتاح الدبلوم للمقدم كرستايتش والضباط المشاركين، فرصة الاطلاع على مبادرات شرطة دبي لتعزيز الرفاهية الوظيفية وتقديمها الدعم النفسي والمعنوي المستمر لكوادرها البشرية، كمبادرات مجلس السعادة والإيجابية، يقول كرستايتش: «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها وضمان سعادتهم كشرطة دبي».
كما أعرب عن نيته استخدام أدوات استشراف المستقبل، والتخطيط التنظيمي، وممارسات القيادة التكيفية التي تطرق إليها الدبلوم في مهام عمله.

تجارب واقعية 
وفي معرض حديثه عن التنظيم العام لبرنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، قال المقدم كرستايتش: «لم تكن هذه التجربة مجرد نظريات مجردة، بل بُنيت على تجارب واقعية ورؤى عملية». 

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